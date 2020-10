Among Us: la versione in 3D sviluppata da uno YouTuber

Among Us è il gioco del momento: ha ottenuto un successo tale da superare persino quello di Fall Guys: Ultimate Knockout. L'attenzione del mondo è dunque alle stelle: nulla di cui stupirsi se è saltato fuori uno YouTuber interessato a realizzare una nuova versione del gioco.



Lo YouTuber Dani ha deciso di investire tempo e risorse nel realizzare la versione in 3D di Among Us, rigorosamente in prima persona. Questo significa che ha ripreso ogni elemento del titolo di base (mappe, personaggi, meccaniche, inclusi i suoni), per ri-crearli su PC affinché funzionassero nella sua nuova versione. Facendo ricorso a materiale open-source e ad un po' di inventiva, alla fine lo YouTuber ce l'ha fatta.



Il risultato è più che discreto, e comunque molto interessante considerando che Dani ha lavorato da solo, facendo ricorso ai propri amici solo per testare il multiplayer: il video qui di seguito riportato racconta la sua storia e mostra Among Us in una veste inedita. Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento. E poi magari usate questa guida per sbloccare in anticipo i cappellini di Halloween.