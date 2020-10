Cyberpunk 2077: il doppiaggio in italiano in un nuovo video

CD Projekt Red ha pubblicato un nuovo video di gameplay di Cyberpunk 2077 la cui particolarità è quella di essere doppiato in italiano. In questo modo possiamo avere un assaggio del lavoro che è stato svolto dallo studio polacco per dare vita a Night City e renderla il più accogliente possibile per tutti i giocatori nostrani.

Quello sappiamo finora del doppiaggio di Cyberpunk 2077 arrivava da Luca Ward, celebre voce del doppiaggio nostrano, che si dice entusiasta del gioco.

Da quanto visto in questi pochi minuti il lavoro sembra di tutto rispetto, soprattutto considerando le dimensioni del progetto. La campagna di Cyberpunk 2077, infatti, non sarà lunga come The Witcher 3, ma questo non vuol dire che la quantità di contenuti inserita nel gioco da CD Projekt Red non sia enorme.

Manca, però, ormai pochissimo e potremo testare direttamente il gioco: Cyberpunk 2077 è in gold e non sarà più rinviato.