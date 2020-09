Cyberpunk 2077: la campagna sarà più corta per colpa di The Witcher 3

CD Projekt Red ha spiegato che la campagna di Cyberpunk 2077 sarà più corta per colpa di quella di The Witcher 3. Il motivo è molto semplice: in pochi hanno portato a termine le avventure di Geralt di Rivia proprio a causa della loro lunghezza eccessiva.

A spiegarlo è stato il Senior Quest Designer di Cyberpunk 2077 Patrick Mills in un'intervista con lo streamer Twitch CohhCarnage: "La storia principale di Cyberpunk 2077 è più corta di quella di The Witcher 3 perché abbiamo avuto molte lamentele per la durata di quest'ultima. Guardando alle metriche, ci sono tantissime persone che sono andate molto avanti nel gioco, ma non hanno mai raggiunto la fine."

In effetti portare a termine The Witcher 3 è davvero un lavoraccio, che può richiedere tra le 30 e le 50 ore per la storia principale e più di 100 ore per vedere tutti i contenuti secondari, senza considerare le due espansioni. La maggior parte dei giocatori non ha abbastanza tempo libero per domare una bestia simile.

Del resto la tendenza dell'ultima generazione di videogiochi è stata proprio questa: lunghezza aumentata in modo artefatto tramite contenuti riempitivi. In particolare gli open world soffrono di questa sindrome. Nonostante i giocatori dicano di apprezzare la maggiore longevità, sono poi davvero pochi quelli che arrivano alla fine dei giochi.