PlayStation Store: PES 2021 Season Update e Crysis Remastered

Il nuovo aggiornamento del PlayStation Store vede l'arrivo di diversi titoli di un certo interesse, in particolare la nuova edizione del gioco di calcio targato Konami, eFootball PES 2021 Season Update, e l'interessante riedizione di uno sparatutto di culto: Crysis Remastered. Fra le altre uscite della settimana segnaliamo poi WWE 2K Battlegrounds, il nuovo gioco di wrestling in stile arcade prodotto da 2K Games dopo il ripensamento della serie madre WWE 2K, l'atteso Spelunky 2 e la Complete Edition del racer Wreckfest.

Crysis Remastered Crysis Remastered (29,99 euro) segna il ritorno dell'iconico sparatutto sviluppato da Crytek e pubblicato originariamente nel 2007, con un'edizione rimasterizzata in grado di garantire la solidità del gameplay che ben conosciamo e al contempo consegnarci un'esperienza visivamente migliorata, non solo sotto il profilo della risoluzione ma anche e soprattutto dell'effettistica, grazie all'implementazione di riflessi in ray tracing. L'opera di rimasterizzazione dona dunque un aspetto ancora più spettacolare al gioco, in cui controlliamo un soldato equipaggiato con una potentissima nanosuit che viene inviato su di un'isola con struttura open world per affrontare un esercito ostile ma si ritrova invece invischiato in una battaglia molto più importante e decisiva.

WWE 2K Battlegrounds Il nuovo gioco di wrestling prodotto da 2K Games adotta un approccio arcade in luogo di quello simulativo per metterci a disposizione un'esperienza immediata, spensierata e potenzialmente molto divertente. WWE 2K Battlegrounds (39,99 euro) non sembra porsi grandi problemi nell'esagerare le proporzioni e le abilità del suo ampio roster di lottatori, ma sarà in grado di rivaleggiare con i grandi classici del passato? Al gioco non mancano di certo i numeri: il pacchetto includerà la bellezza di settanta lottatori, a cui se ne aggiungeranno altrettanti dopo il lancio attraverso una serie di DLC rigorosamente gratuiti. L'obiettivo è quello di consegnare ai fan della WWE un prodotto diverso dal solito in attesa del ritorno della serie madre, ma un eventuale successo potrebbe senz'altro dar vita a uno spin-off stabile.

Wintermoore Tactics Club (19,99 euro), un interessante RPG tattico ambientato in una scuola davvero speciale, i cui studenti possono trasformarsi in eroi fantasy rovesciando le regole della realtà.

Tamarin (39,99 euro), un coloratissimo action adventure tridimensionale in cui, al comando di una simpatica scimmietta, avremo il compito di esplorare ampi scenari e liberarli dalla presenza dei nemici.

Vampire: The Masquerade - Shadows of New York (12,99 euro), un'espansione stand alone di Coteries of New York in cui vestiremo i panni di un vampiro del clan Lasombra nell'ambito di una visual novel coinvolgente e affascinante.

Spelunky 2 (19,99 euro), secondo episodio di una serie roguelike storica che ci porta stavolta sulla Luna, alle prese con scenari generati in maniera casuale ma ricchi di tesori da trovare, giocando da soli oppure insieme ad altri tre utenti.

Wreckfest: Complete Edition (49,99 euro), edizione definitiva del divertente racer di Bugbear Entertainment in cui dovremo affrontare gare di velocità ma anche destruction derby e sfide di resistenza.

Kerbal Space Program Enhanced Edition Complete (59,99 euro), che include in un'unica soluzione il gioco base Kerbal Space Program nella sua versione migliorata, l'espansione Breaking Ground e altri contenuti.

Offroad Racing: Buggy X ATV X Moto (19,99 euro), un gioco di guida in offroad che ci mette a disposizione un'ampia gamma di veicoli fra quad, dune buggy e motocross.

Dog Duty (19,99 euro con il 10% di sconto per gli abbonati a PlayStation Plus), uno strategico in tempo reale in cui, al comando di una squadra composta da tre combattenti, dovremo sfidare un intero esercito nemico.

Blast Brawl 2 (9,99 euro), un action game frenetico e impegnativo ambientato in un futuro post-apocalittico, in cui dovremo scegliere il nostro personaggio e combattere senza mai farci colpire dal nemico.

Pretorians - HD Remaster (19,99 euro), l'edizione rimasterizzata di Pretorians, l'iconico strategico in tempo reale ambientato all'epoca dell'Impero Romano.

Commandos 2 - HD Remaster (19,99 euro), anche questa l'edizione rimasterizzata dello strategico in tempo reale creato da Pyro Studios, in cui dovremo controllare un commando durante la seconda guerra mondiale.

GORSD (16,99 euro), un originale arena battler in pixel art in cui dovremo riuscire a sopravvivere a rapidi scontri con a disposizione un unico proiettile e tante possibili insidie.