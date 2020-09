Fortnite, come ottenere 75 V-buck gratis su Salva il Mondo oggi 19 settembre 2020

Nella giornata di oggi, sabato 19 settembre 2020, potrete ottenere 75 V-buck gratis su Fortnite Salva il Mondo. Di recente pare che se ne possano ottenere un po' ogni giorno, ma in realtà vi sono anche periodi in cui le allerte / missioni a tema scompaiono del tutto.

Meglio approfittare quando è possibile, allora: tutte le informazioni che vi servono sono contenute in questa breve guida. Tanto per cominciare i primi 50 V-buck li otterrete tramite accesso giornaliero a Fortnite Salva il Mondo (addirittura 100 V-buck, se sarete molto fortunati). Gli altri 25 V-buck, invece, richiederanno il completamento di una missione a Pietralegno (la prima area).

Si tratta della missione Cavalca il fulmine, con livello Casa Base consigliato 15: portata a termine, otterrete automaticamente 25 V-buck, oltre ad una serie di oggetti aggiunti ottimi per potenziare il vostro account della modalità PvE di Fortnite.

A proposito: a breve Fortnite Salva il Mondo abbandonerà i Mac, proprio in seguito alla guerra tra Epic Games ed Apple. Per continuare a giocare dovrete passare a PlayStation 4, Xbox One o PC (Nintendo Switch non ha Salva il Mondo, ma solo Battaglia Reale).