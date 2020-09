The Last of Us 2 è uno dei giochi più completati su PS4

The Last of Us 2 è uno dei giochi per PS4 più completati in assoluto, almeno stando a quanti sono riusciti a sbloccare il trofeo finale, "What I Had to Do". Per inciso, il titolo di Naughty Dog dura circa 30 ore ed è stato finito dal 58% dei giocatori, ossia quelli che hanno ottenuto il succitato trofeo.

Per confronto, God of War è stato finito dal 51,8% dei giocatori, mentre Final Fantasy VII Remake dal 53,3%. Molto peggio alcune altre esclusive come Days Gone, finito dal 34% dei giocatori, e Ghost of Tsushima, dal 38,2%. Anche Horizon Zero Dawn (34,5%) e Death Stranding (29,3%) stanno parecchio sotto al titolo di Naughty Dog.

Non crediate comunque che le percentuali di completamente siano così basse solo con alcune esclusive perché ad esempio il blockbuster Red Dead Redemption 2 è stato finito soltanto dal 28,6% dei giocatori di PS4. Vediamo una tabella riepilogativa: