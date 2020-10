Xbox Series X e Series S, tutti i dettagli sulla retrocompatibilità: fa miracoli

Altra caratteristica fuori di testa (in senso positivo) è quella che consente il raddoppio del framerate in alcuni giochi, come Fallout 4 , che sostanzialmente passa dai 30fps della versione Xbox One ai 60fps quando fatto girare su Xbox Series S e Series X. Molti titoli non potranno godere di questa tecnologia a causa dei motori fisici e delle animazioni che adottano, ma tanti altri sì, trasformandosi in esperienze molto più fluide e coinvolgenti.

Tra le caratteristiche tecniche più innovative, ci sarà l' auto HDR per tutti i giochi, anche quelli lanciati solo con l'SDR. In questo modo anche i titoli sviluppati prima del lancio di Xbox One S (la prima console con l'HDR di Microsoft) potranno godere di questa feature. Il bello è che l'auto HDR sarà gestito completamente dal sistema, quindi gli sviluppatori non dovranno fare niente per adottarlo.

I giochi retrocompatibili gireranno nativamente sulle nuove Xbox, sfruttandone la potenza della CPU, della GPU e dell'SSD. Ciò significa che tutti i giochi gireranno alle performance massime per cui sono stati pensati, ma in alcuni casi ci saranno dei miglioramenti significativi delle stesse. Anche i tempi di caricamento saranno ridotti, come in realtà già dimostrato da diverse prove su strada .

Microsoft ha svelato ufficialmente tutti i dettagli della retrocompatibilità di Xbox Series X e Series S , ossia ha spiegato nel dettaglio come miglioreranno i giochi di Xbox One e Xbox 360. Diciamo che fa dei piccoli miracoli.

Altra novità è l'incremento della risoluzione dei vecchi giochi tramite il metodo Heutchy. Giochi come quelli per Xbox 360 che giravano a un massimo di 720p riusciranno a raggiungere i 4K su Xbox Series X. È lo stesso metodo già visto all'opera per migliorare alcuni giochi per Xbox One X (squadra che vince, non si cambia).

Microsoft ci ha anche tenuto a ribadire alcune informazioni note, come quella dell'attivazione di un gioco in retrocompatibilità: basterà inserirne il disco nel lettore di Xbox Series X, oppure farlo cercare a Series X e Series S sull'hard disk sul quale lo si è installato. Naturalemente se già avete i giochi legati al vostro account Xbox, li ritroverete in automatico su Xbox Series X.