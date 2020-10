Xbox Series X, i tempi di caricamento alla prova

Xbox Series X è equipaggiato con un velocissimo SSD NVMe, in grado di garantire tempi di caricamento estremamente ridotti rispetto all'hard disk meccanico montato nelle precedenti console Microsoft. L'adozione del disco a stato solido si pone dunque come un vero e proprio game changer, ma quali sono le sue prestazioni reali? Come sapete, Xbox Series X ci è appena stata consegnata e abbiamo effettuato i primi test. Dopo avervi raccontato le nostre impressioni e aver verificato la retrocompatibilità, diamo uno sguardo più preciso alla questione dei caricamenti.

Red Dead Redemption 2 Una prova molto attesa, visto che con un aggiornamento apposito Red Dead Redemption 2 potrebbe girare a 4K e 60 fps su Xbox Series X. Il capolavoro di Rockstar Games vanta non solo un comparto narrativo di straordinaria qualità, ma anche un open world estremamente ampio e dettagliato, e ciò si traduce per forza di cose in caricamenti piuttosto lunghi con un disco meccanico: su Xbox One X il gioco impiega 1 minuto e 13 secondi per partire, laddove invece su Xbox Series X l'attesa si riduce a 48 secondi.

Control L'eccellente action shooter in stile metroidvania di Remedy Entertainment, Control, ci mette al comando di Jesse Faden, nuova direttrice del Federal Bureau of Control, un'agenzia internazionale che controlla i fenomeni paranormali ma la cui sede è stata attaccata da un'entità proveniente da un altro piano della realtà. Utilizzando un'arma modulare e un set di poteri paranormali, la ragazza deve ripulire il grosso edificio dalla presenza dei nemici: un impianto che su Xbox One X richiede 1:01 minuti per caricare, mentre su Xbox Series X appena 12 secondi.

Final Fantasy XV L'ultimo episodio della serie Square Enix è anche il più ricco e complesso mai realizzato finora: il mondo di Final Fantasy XV è ampio e pieno di sorprese, con Noctis e i suoi compagni di viaggio che a bordo della loro auto raggiungono città e avamposti nel tentativo di riconquistare il regno perduto, mentre affrontano ogni tipo di insidia lungo il percorso. Ebbene, per far partire il gioco e caricare servono ben 1 minuto e 29 secondi su Xbox One X, mentre su Xbox Series X l'attesa si riduce a 1 minuto e 9 secondi.

Ori and the Will of the Wisps Il metroidvania di Moon Studios è stata una delle produzioni più apprezzate dagli utenti Xbox negli ultimi anni. Il mix di uno stile eccezionale e un gameplay molto solido ne hanno fatto un'esperienza di sicuro diversa da quelle più sincopate e sopra le righe di tante produzioni tripla A. Rispetto al predecessore, Ori and the Blind Forest, Ori and the Will of the Wisps si è presentato tra l'altro con un impianto tecnico da non sottovalutare e con tempi di caricamento non indifferenti. Nei nostri test abbiamo rilevato 1 minuto e 45 secondi su Xbox One X e 55 secondi su Xbox Series X.

Sea of Thieves Uscito un po' in sordina, Sea of Thieves è diventato una delle produzione più interessanti e apprezzate della generazione agli sgoccioli, e il fenomeno con ogni probabilità proseguirà anche negli anni a venire. Un mix di meccaniche divertentissime, un tono scanzonato e un supporto post lancio di tutto rispetto ne hanno decretato il più che giusto successo. Su Xbox One X abbiamo verificato un tempo di caricamento di 2 minuti e 4 secondi, scesi a 1 minuto e 20 secondi su Xbox Series X.