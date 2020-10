NBA 2K21 su PS5 in video con il trailer sulla versione next gen

NBA 2K21 su PS5 si mostra oggi per la prima volta in video con un trailer ufficiale dedicato alle versioni next gen della nuova simulazione 2K, con frammenti di gameplay catturati in particolare dalla console Sony.

NBA 2K21, dicono gli sviluppatori, è costruito da zero per sfruttare appieno la potenza, velocità e tecnologia della prossima generazione di console, arrivando peraltro proprio al lancio di Xbox Series X e Series S con data di uscita fissata per il 10 novembre 2020 e successivamente il 19 novembre su PS5.

"Mai prima d'ora siamo stati in grado di offrire questo livello di fedeltà visiva e realismo in un videogioco", ha dichiarato Greg Thomas, presidente di Visual Concepts. "NBA 2K21 è il titolo di punta che mantiene al meglio la promessa della prossima generazione: grafica davvero rivoluzionaria, tempi di caricamento rapido delle luci e incredibili nuove funzionalità di gameplay possibili solo su hardware di nuova generazione".

Dopo la prima immagine PS5 e Xbox Series X pubblicata qualche giorno fa, il video di oggi offre uno sguardo sul gameplay di prossima generazione di NBA 2K21, presentando una partita tra i Golden State Warriors e i Dallas Mavericks. Dal filmato è possibile vedere la costruzione del campo da gioco e il pubblico, oltre ai vari giocatori gestiti dall'intelligenza artificiale avanzata. Nel filmato è visibile anche la nuova Rail Cam che mette in scena i match di NBA 2K21 in modo dinamico e spettacolare.

Tante cose sono state ampliate e migliorate, tra cui: