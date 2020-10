Fortnite: l'emote di Wolverine cancella gli oggetti, l'allarme da Epic Games

Perché vi stiamo parlando di questo problema, tutto sommato individuato già qualche giorno fa? Presto detto: Epic Games non è ancora riuscita a risolverlo, e dunque sta attualmente causando ancora problemi ai giocatori! Fate attenzione.



Nota: il messaggio di Epic Games si riferisce solo a Salva il Mondo, ma il video che vi abbiamo riportato mostra i suoi effetti deleteri anche su Battaglia Reale. Meglio farsi gli affari propri, insomma, finché non verrà risolto.

We're aware of an issue where using Wolverine's Built-In Emote in Save The World may delete a weapon from the player's inventory.

Please do not use the emote in this mode for now. We will provide more information on compensation for lost items in the near future. pic.twitter.com/mSAKSIZO6I