Watch Dogs: Legion protagonista di prove, notizie e Q&A oggi sul nostro canale Twitch

Watch Dogs: Legion sarà il protagonista di una sessione speciale di domande e risposte sul canale Twitch di Multiplayer.it oggi pomeriggio, con notizie derivanti dalle ultime prove e a seguire anche nuovi gameplay inediti e informazioni, oltre alla possibilità di rispondere direttamente alle vostre domande.

Appuntamento dunque oggi, 6 ottobre 2020, alle ore 18:00 per un incontro speciale con Pierpaolo Greco ed Emanuele Gregori sul nostro canale Twitch, tutto incentrato su Watch Dogs: Legion. Il nuovo gioco Ubisoft è stato testato a dovere e siamo pronti a rispondere a tutte le vostre domande al riguardo, che potete porre già nei commenti sotto a questa notizia, oltre che durante la diretta Twitch all'interno della chat.

Alle ore 18:00, una volta scaduto l'embargo sulla nuova mandata di materiali e informazioni, Pierpaolo parlerà dunque di tante novità riguardanti Watch Dogs: Legion insieme a Emanuele, presentando inoltre vari minuti di gameplay inedito acquisito in presa diretta, con ulteriori approfondimenti in arrivo attraverso il provato in anteprima.

Vi invitiamo dunque a interagire con noi in chat, nei commenti a questa notizia o sul gruppo Telegram ufficiale di Multiplayer.it, dove troverete tanti altri appassionati come voi con cui chiacchierare.

Potrete seguire lo streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch, utilizzando eventualmente l'app ufficiale su iOS e Android. Registratevi per ricevere le notifiche relative ai nuovi video!