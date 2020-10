Wolfenstein, Dishonored e Prey Collection per Xbox Series X|S rivelate da ESRB

Le Collection di Wolfenstein, Dishonored e Prey usciranno a breve su Xbox Series X|S: lo ha rivelato la classificazione della ESRB, come potete vedere in calce.

Poche ore fa è successa la stessa cosa con la versione next-gen di Crash Bandicoot 4: It's About Time, ma in questo caso non diamo affatto per scontato che le raccolte arrivino anche su PS5.

Anzi, la pubblicazione di Wolfenstein: Alt History Collection e di Dishonored & Prey: The Arkane Collection in esclusiva sulla console Microsoft potrebbe mandare un chiaro segnale in ottica futura.

Del resto Microsoft ha acquistato Bethesda per un motivo fondamentale, ovverosia appropriarsi dei suoi team di sviluppo e delle sue proprietà intellettuali al fine di rendere la piattaforma Xbox ancora più appetibile per gli utenti.

Wolfenstein: Alt History Collection include: