Crash Bandicoot 4: It's About Time per PS5 e Xbox Series X rivelato da ESRB?

Crash Bandicoot 4: It's About Time uscirà anche su PS5 e Xbox Series X, a quanto pare: lo davamo praticamente per scontato, ma ESRB sembra aver rivelato la notizia in anticipo sui tempi.

Come riportato nella nostra recensione, Crash Bandicoot 4: It's About Time ha avuto la straordinaria capacità di non deludere le pur grandi aspettative, consegnandoci un'esperienza solida, divertente e duratura.

In realtà a figurare nei documenti dell'agenzia di rating americana è stata solo la versione Xbox Series X del gioco, ma dubitiamo che la nuova avventura di Crash Bandicoot possa approdare sulla console next-gen Microsoft e ignorare invece quella Sony.

A questo punto, insomma, non rimane che attendere un annuncio ufficiale da parte di Activision e una data di uscita, che si spera possa coincidere con il day one delle nuove piattaforme.