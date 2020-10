Free Guy, secondo trailer italiano per il film con Ryan Reynolds in stile GTA 5

Free Guy, il film con Ryan Reynolds ambientato in un mondo virtuale in stile GTA 5, si mostra con il secondo trailer ma non ha ancora una data di uscita nei cinema: uscirà nelle sale "prossimamente".

Dopo il trailer d'esordio, Free Guy ci racconta con questo nuovo video qualcosa di più sul personaggio interpretato dall'attore canadese e sulla sua storia.

Guy è in pratica un semplice PNG in questo action game online, condannato a eseguire sempre le stesse azioni di giorno in giorno... finché non decide di ribellarsi al sistema e fare a modo suo.

È dunque possibile che una mera comparsa sullo sfondo di un titolo open world diventi di punto in bianco il protagnista? Lo scopriremo appunto guardando il film, magari entro la fine dell'anno.