Crash Bandicoot 4: It's About Time, la recensione: torna un'icona dei platform anni 90

La recensione di Crash Bandicoot 4: It's About Time porta con sé, in modo del tutto naturale, un certo carico di responsabilità: parliamo pur sempre di una delle icone del mondo videoludico sin dagli '90. Aspettative da soddisfare e rimostranze da contrastare si nascondono potenzialmente dietro ogni angolo. E se questo gioco di Crash non fosse all'altezza delle aspettative? E se la recensione stesse solo tessendo le sue lodi perché, in un modo o nell'altro, bisogna pur convincere a comprarlo? Per fortuna a volte la realtà è talmente evidente da non richiedere dimostrazioni aggiuntive, né prove. Quindi noi vi spiegheremo perché Crash Bandicoot 4: It's About Time per PS4 è il miglior gioco di Crash Bandicoot mai sviluppato dagli anni '90 in poi, e perché entrerà ufficialmente nel "sacro canone", occupandone un posto di tutto rispetto. Ed ecco cosa farete voi, a partire dal giorno del suo arrivo sul mercato: lo giocherete e ne tesserete le lodi, anche più di noi. Poi lo rigiocherete di nuovo, e di nuovo, e di nuovo, finché non avreste sviscerato ogni suo più piccolo segreto. Cominciamo.

La frattura fra le dimensioni permette ai cattivi di scappare e di riorganizzarsi, per affrontare così nuovamente Crash Bandicoot e ottenere la propria vendetta... ma non solo. Mentre il dottor Cortex non sembra particolarmente entusiasta all'idea di ricominciare da capo la sua guerra contro i Bandicoot, Tropy intuisce che Uka Uka ha risvegliato qualcosa di molto potente, tra le dimensioni: le Maschere Quantiche. La loro magia potrebbe permettere agli antagonisti, questa volta, non solo di sconfiggere i rivali, ma addirittura di diventare i dominatori dello spazio-tempo.

Crash Bandicoot 4: It's About Time ricomincia, con la sua trama , esattamente dove si era concluso Crash Bandicoot 3: Warped, mettendo subito in chiaro che tra un'avventura e l'altra di Crash sono passati gli stessi anni effettivamente trascorsi nel mondo reale. Da più di una decade, dunque, il dottor Neo Cortex, Uka Uka e Nefarious Tropy sono prigionieri su un pianeta sperduto, senza possibilità di tornare sulla Terra... finché Uka Uka, la maschera malvagia, non spinge al massimo i suoi poteri aprendo uno squarcio temporale.

I mondi

Uno dei tanti aspetti che di Crash Bandicoot 4: It's About Time colpisce in modo positivo è la gestione dei mondi. L'avventura di Crash e Coco (entrambi i personaggi possono essere utilizzati per affrontare qualsiasi livello, liberamente) procede in modo lineare ma mai banale, all'interno di un tabellone che ospita i vari mondi via via sbloccati dal giocatore. Ognuna di queste pedane non permette mai di conoscere in anticipo la successiva, in modo tale da preservare per tutto il tempo il senso della scoperta.

Il primo mondo di gioco è naturalmente l'isola dei Bandicoot, che cede poi il posto alle lande deserte controllate da N. Gin, poi ancora alla baia dei pirati, e via dicendo. La successione tematica sembra casuale: Toys for Bob ha cercato di variare il più possibile gli ambienti, e questo è un bene, perché da subito Crash Bandicoot 4: It's About Time si propone come un caleidoscopio di colori, situazioni e nemici differenti. Tuttavia vi è sempre un problema principale da affrontare in ogni mondo: ora un nemico particolare da abbattere, ora una Maschera Quantica da recuperare.

Il backtracking è probabilmente un valore fondamentale della produzione: se ogni livello fosse affrontabile una sola volta e basta, Crash Bandicoot 4: It's About Time si risolverebbe in un'esperienza scarna. È invece impossibile stabilire in anticipo quante volte dovrete rigiocare ogni mondo e ogni livello, perché vi sono ricompense e novità nascoste in ogni dove. Magari completerete subito il livello dell'isola di Crash, anche con le immancabili sfide a tempo o raccogliendo le gemme nascoste, pensando "d'accordo, adesso qui ho finito". Neanche per sogno: più avanti, battendo un determinato boss, scoprirete che ora i livelli precedenti sono affrontabili in altre modalità. Per esempio la N. Verted dai colori distorti, ottenuta una volta sconfitto N. Brio.

Vi sono sempre delle ricompense: rappresentano lo stimolo principale per rigiocare livelli già visti in altri modi o con altri personaggi. Tutti i costumi sbloccabili possono essere visualizzati dalla mappa dimensionale (cioè dall'hub di gioco) ed equipaggiati prima dell'inizio del livello; così come si può decidere se affrontare quel determinato livello con Crash o Coco. Non è invece possibile modificare parametri estetici se si sta già giocando.