Crash Bandicoot 4: It's About Time, Tawna: anteprima del nuovo personaggio giocabile

Il lancio di Crash Bandicoot 4: It's About Time si avvicina, e a poco a poco gli sviluppatori di Toys for Bob continuano a svelare aspetti tutt'altro che trascurabili di quello che sarà ufficialmente il quarto capitolo principale della serie, vero e proprio erede dei primi tre Crash Bandicoot. A sorpresa arriva così l'annuncio di un nuovo personaggio giocabile: Tawna . Vi ricordate di questa figura femminile del franchise? Se anche la risposta fosse sì, scoprirete presto con la nostra anteprima che adesso Tawna è molto diversa da come la ricordavate.

Trama: Tawna Bandicoot contro Cortex, ma a modo suo

Ad un certo punto di Crash Bandicoot 4: It's About Time, Crash e Coco incontreranno Tawna Bandicoot. Anche lei si schiererà contro Neo Cortex... ma a modo suo. Tawna è già apparsa altre volte nel franchise, ma la sua prima comparsa importante (almeno dal punto di vista narrativo) risale proprio al primo videogioco di Crash Bandicoot. Rapita dal nemico principale, rappresentava l'obiettivo ideale di Crash, che doveva quindi liberarla. Una principessa in pericolo, anche se con parecchia pelliccia.

Chiaramente a così tanti anni di distanza non si poteva riproporre un personaggio femminile relegandolo nuovamente al ruolo di mera macchietta: in Crash Bandicoot 4: It's About Time Tawna diventerà ufficialmente un personaggio giocabile al pari di Crash, Coco, Neo Cortex e Dingodile (quest'ultimo è stato confermato proprio di recente). Non solo, ma sarà davvero diversa da come tutti se la ricordavano, a partire dal character design.

Dal punto di vista della trama, l'esistenza di questa nuova Tawna è stata giustificata in modo praticamente perfetto: Cortex ha alterato lo spazio-tempo, e di conseguenza si sono aperti dei varchi dimensionali verso altre realtà. Tawna proviene dunque da quello che Toys for Bob ha definito il "Tawnaverso", cioè un mondo in cui è lei la protagonista della propria storia, e non invece Crash Bandicoot. Questo spunto chiaramente apre ulteriori prospettive, che forse nel gioco finale troveranno un proprio spazio: se esiste un'altra Tawna, allora esistono anche un Dottor Neo Cortex buono, un Crash Bandicoot inutile / malvagio, e via dicendo? Ovvero altre versioni dei personaggi più noti?

Durante il breve filmato introduttivo di Tawna, in verità, l'eroina non viene presentata come vera e propria alleata: difatti sceglie di non unirsi a Crash e Coco, lasciandoli molto delusi. Lei preferisce agire da sola, è forte, indipendente e determinata. Il gioco di squadra non sembra fare al caso suo; forse nel corso dell'avventura subirà una maturazione psicologica di qualche tipo, per il momento non è dato saperlo. L'importante, comunque, è che non ostacoli i "buoni".