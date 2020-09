TechTonik torna alle 15.00 su Twitch, si parla di Xbox Series S

Nobili videogiocatori! Amici, concittadini videoludici! Prestatemi orecchio. Sono venuto a riportarvi del ritorno del TechTonik oggi alle 15:00 in diretta su Twitch e a seppellire Pierpaolo Greco, non a farne l'elogio. Il male che un uomo fa, gli sopravvive, il bene, spesso, resta sepolto con le sue ossa. E così sia di Pier.

Il nobile Vincenzo Lettera vi ha già detto che Pierpaolo è ambizioso e nella puntata odierna vorrebbe parlare di Xbox Series S, affrontando di nuovo il discorso sul rebrand, già toccato ieri in un suo video. Vorrebbe anche fare un confronto diretto tra Xbox Series S e Xbox Series X, analizzandone tutte le specifiche.

Qui, col beneplacito di Vincenzo e degli altri - che Vincenzo è un uomo d'onore, e anche gli altri, tutti uomini d'onore - sono venuto a invitarvi a riempire Pierpaolo di domande, cui risponderà esponendosi pubblicamente.

Pierpaolo fu un mio amico, leale e giusto con me, quindi trattatelo bene che è molto sensibile. Anche perché quando frigna altro che tu quoque e quella roba là.

Quindi, prenotatevi qui sotto per non rischiare di non venire letti in diretta. Inoltre vi ricordiamo che, nel caso in cui vogliate trovare una community sempre pronta a chiacchierare e dispensare consigli, su Telegram c'è il gruppo ufficiale di Multiplayer.it. Per entrare a far parte di questa community basta possedere un account Telegram e cliccare su questo link.

