Crash Bandicoot, la storia della serie

Andiamo, andiamo: fino al 2017 avreste mai scommesso di poter rigiocare ai primi tre capitoli di Crash Bandicoot ? Eppure è successo ed è uscita la Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy . Poi avete chiesto il racing game, e avete avuto anche Crash Team Racing Nitro-Fueled . Adesso sembra che qualcosa si stia muovendo e un tanto rumoreggiato nuovo capitolo sembrerebbe avvicinarsi. Perché quindi non ripercorrere la storia della serie ? Tanto di tempo a disposizione, prima di giocare al nuovo capitolo, ne abbiamo probabilmente in abbondanza. Quando è nato Crash Bandicoot? Su quale console? E poi cosa è successo? Ricordiamo brevemente questi passaggi.

Crash Bandicoot su PS1: l’era di Naughty Dog

Il primo amore non si scorda mai, dicono: è vero? Se la risposta è sì, probabilmente vale lo stesso ragionamento con i primi tre Crash Bandicoot, pubblicati ad un anno di distanza tra l'uno e l'altro sulla prima PlayStation 1. Furono i tre capitoli "storici", l'età dell'oro, quella indimenticabile, e tutti recano ad oggi il nome di sviluppatori ben noti del settore: i Naughty Dog. Ai quali dobbiamo anche il recentissimo capolavoro noto come The Last of Us: Parte II, tra l'altro.

In effetti, anche chi dovesse non aver mai giocato ai primi Crash Bandicoot, è probabile che oggi li assocerebbe immediatamente al periodo di PlayStation 1 e a Naughty Dog. Era raro, infatti, trovare una console Sony sprovvista di un titolo (o più) a scelta tra Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back e Crash Bandicoot 3: Warped, anni di pubblicazione rispettivamente 1996, 1997 e 1998; pare passato un secolo. Alcuni platform estremamente validi, allora, erano già in circolazione: ma Crash era Crash, e si impose subito come mascotte dell'intera console.

E così, per la prima volta e nel giro di pochi anni, i volti dei personaggi fecero il giro del mondo: il marsupiale tutto scemo (ma in fondo buono e generoso), la sorella Coco, il malvagio Dottor Neo Cortex, Uka Uka ed Aku Aku (le maschere del BUDEGAH); e poi ancora i livelli a scorrimento orizzontale e verticale (noti per i famosi "tunnel", le casse piene di frutta wumpa, la maledetta TNT, gli scontro con i boss... e le reliquie, che portarono via con sé un pezzo dell'infanzia, tanto erano maledettamente difficili da ottenere.

Ma la storia di Crash Bandicoot su PlayStation 1 non terminò con i tre titoli principali del franchise: ci fu il tempo anche per Crash Team Racing (un gioco di corse, com'è facilmente intuibile dal nome) e per Crash Bash, che invece era un party game; il secondo, però, fu sviluppato da Eurocom. E in effetti anche lui lasciò qualche ricordo valido nella memoria dei giocatori: è forse l'unico capitolo del franchise di cui vogliano un remake, dopo aver ottenuto quelli contenuti nell'N-Sane Trilogy e gli spin-off racing game.