Crash Bandicoot, annuncio vicino? Il peramele ci ha mandato un indizio

L'annuncio di un nuovo Crash Bandicoot potrebbe essere molto vicino. Anche se non ne abbiamo la sicurezza, diremmo che manca davvero molto poco. Activision Blizzard, l'editore della serie, ci ha recentemente inviato un indizio da parte del nostro "Peramele preferito".

Di un possibile ritorno di Crash Bandicoot con un nuovo capitolo in sviluppo se ne parlava da tempo, ma questa volta tutto sembra essere pronto.

Il puzzle che Activision Blizzard ci ha inviato mostra quella che può sembrare una della maschere di Crash, ma è il messaggio che lascia davvero pochi dubbi: "Un qualcosina per aiutarti a passare il TEMPO. Dal tuo peramele preferito."

Quindi che sia un nuovo Crash Bandicoot non ci sono dubbi, quello che andrà capito nei prossimi giorni è il tipo di progetto. Si tratta di un nuovo gioco? Una remaster? Quando sarà pubblicato e per quali piattaforme?

Nel frattempo abbiamo pubblicato uno speciale sulla la storia della serie di Crash Bandicoot, così da poter ripercorrere l'evoluzione di questo storico personaggio nato presso Naughty Dog, lo sviluppatore dell'eccezionale The Last of Us 2. Avete letto la nostra recensione?