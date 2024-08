Crash Bandicoot N. Sane Trilogy è disponibile da oggi su Xbox Game Pass

Il pacchetto in questione include la trilogia originale della serie, ovvero Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back e Crash Bandicoot 3: Warped, tutti e tre tecnicamente ricostruiti da Vicarious Visions con ottimi risultati raggiunti, sia sul fronte della grafica che del gameplay.

Come da programma, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy è disponibile da oggi su Game Pass per Xbox, PC e cloud, all'interno del piano delle uscite previste per la prima metà di agosto che si sono dimostrate per il momento poche ma decisamente buone.

Continuano i regali di Activision Blizzard

L'arrivo di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy su Game Pass rappresenta peraltro un evento importante per il servizio su abbonamento Microsoft, in quanto è uno dei rappresentanti dei giochi Activision più in vista, che cominciano ad arrivare nel catalogo.



L'acquisizione di Activision Blizzard ha infatti come effetto di notevole importanza anche il trasferimento della lineup del publisher all'interno di Game Pass.

Dopo aver visto arrivare Diablo 4 e Call of Duty: Modern Warfare 3, giunge anche il momento di Crash Bandicoot, e non sarà certo l'ultimo, visto che ci sono ancora numerosi titoli del publisher che ancora attendono di essere trasferiti nel catalogo di Game Pass.

In base al programma della prima metà di agosto per l'abbonamento Microsoft, il prossimo gioco ad arrivare sarà poi Mafia: Definitive Edition, previsto per il 13 agosto.