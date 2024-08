NVIDIA App si aggiorna e regala un mese di Game Pass: ecco le nuove funzioni

È arrivato un importante aggiornamento per la beta di NVIDIA App, il software che vuole centralizzare diversi servizi della compagnia, come GeForce Experience, NVIDIA Control Panel e RTX Experience. La nuova versione dell'app introduce funzionalità che migliorano l'esperienza di gioco e di creazione di contenuti. L'aggiornamento aggiunge impostazioni per il display, controlli per il miglioramento video RTX e la possibilità di ordinare le applicazioni, oltre a traduzioni per gli utenti di altri paesi.

Ma proseguiamo con ordine.