Xbox Game Pass annuncia i primi giochi in arrivo ad agosto per gli abbonati

I giochi in arrivo ad agosto su Xbox Game Pass sono stati annunciati ufficialmente da Microsoft, che con questo aggiornamento ha confermato le numerose voci che circolavano ormai da diversi giorni.

I giochi nel dettaglio

Anticipato da un leaker, il debutto di Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy su Xbox Game Pass rappresenta un passo importante per la serie Activision, che è nata come esclusiva PlayStation grazie al talento di Naughty Dog ed è ora disponibile senza costi aggiuntivi per gli abbonati al servizio Microsoft.

Si tratta di un remake che raccoglie i tre episodi classici della saga in un unico pacchetto, ridisegnandoli dal punto di vista tecnico e adeguandone il gameplay agli standard odierni, per un'esperienza in grado di mettere d'accordo nostalgia e divertimento.

È un remake anche quello di Mafia: Definitive Edition, che ci permetterà di rivivere le drammatiche vicende del tassista Tommy Angelo e la sua scalata all'interno di una famiglia mafiosa sullo sfondo dell'America degli anni '30.

Se avete letto la nostra recensione di Creatures of Ava, infine, avrete bisogno di ben poche delucidazioni in merito al gioco sviluppato da Inverge Studios, molto bello da vedere ma magari non altrettanto solido sul piano del gameplay.