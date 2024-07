Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy è in arrivo su Xbox Game Pass, dice un leaker: ecco quando

Dopodiché, come sappiamo, il 25 ottobre sarà la volta di Call of Duty: Black Ops 6 , che sarà disponibile per gli abbonati al Game Pass dal day one. Tuttavia è possibile che prima di allora arrivino anche altri giochi.

Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy segnerà un secondo importante passo per l'introduzione dei titoli Activision nel catalogo della piattaforma in abbonamento, dopo l'arrivo di Diablo 4 lo scorso marzo.

Ulteriori titoli Activision ad agosto su Game Pass?

Capace finora di totalizzare vendite per oltre 20 milioni di copie, Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy si pone senza dubbio come un'aggiunta importante al catalogo di Xbox Game Pass, ma a quanto pare potrebbe non essere l'unica prevista per il mese di agosto.

Secondo lo stesso leaker, infatti, sia Tony Hawk's Pro Skater 1+2 che Spyro: Reignited Trilogy saranno a breve disponibili su Game Pass, sebbene in questo caso non abbia avuto conferma del fatto che verranno aggiunti nel corso del prossimo mese.

Per quanto riguarda inoltre gli altri episodi di Call of Duty, non ci sono al momento informazioni su quando faranno il proprio debutto nel catalogo del servizio in abbonamento di Microsoft: può darsi che qualcosa accadrà ad agosto o che sarà necessario attendere di più.