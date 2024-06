Crash Bandicoot N. Sane Trilogy celebra un traguardo di vendite notevole: i giochi della saga sono in sconto

I dati includono sia le copie fisiche che le copie digitali del gioco. Il tweet recita: "Whoa! Grazie alla nostra community di giocatori di Crash per questo memorabile traguardo!".

Activision Blizzard ha annunciato che Crash Bandicoot N. Sane Trilogy ha venduto oltre 20 milioni di unità a livello mondiale. La conferma è arrivata tramite i social media, come potete vedere poco sotto.

Le offerte a tema Clash per PlayStation

In concomitanza con questo risultato, è possibile trovare su PS Store per PlayStation 4 e PlayStation 5 una lista di giochi dedicati a Crash in sconto a prezzi interessanti. Ad esempio le offerte includono:

Crash Team Racing Nitro-Fueled in vendita a 13.99€ invece di 39.99€

Crash Team Rumble - Standard Edition in vendita a 17.99€ invece di 29.99€

Crash Bandicoot 4: It's About Time in vendita a 23.09€ invece di 69.99€

Crash Bandicoot - Bundle Quadrilogia (Crash Bandicoot N. Sane Trilogy + Crash Bandicoot 4 It's About Time) a 24.99€ invece di 99.99€

Crash Bandicoot - Bundle Crashiversario (Crash Bandicoot N. Sane Trilogy + Crash Bandicoot 4 It's About Time + Crash Team Racing Nitro-Fueled) in vendita a 51.99€ invece di 129.99€

Per quanto strano possa essere, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy (gioco singolo) non è invece in offerta: il suo prezzo è il regolare 39.99€. Conviene quindi acquistare i Bundle se si è interessati al gioco, sopratutto Bundle Quadrilogia.

Potete trovare le promozioni a questo indirizzo.