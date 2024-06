Dune: Awakening sarà un viaggio spirituale, spiegano i nuovi video e le nuove immagini

In totale, la presentazione ha offerto ben 30 minuti di interviste approfondite e filmati di gioco che mostrano la creazione del personaggio, la struttura in stile MMO, le ramificazioni narrative di un mondo in cui Paul Atreides non è mai nato e il viaggio spirituale che il giocatore intraprenderà nel gioco, seguendo le orme dei Fremen.

Funcom ha appena tenuto un evento streaming dedicato a Dune: Awakening , chiamato per l'appunto Dune: Awakening Direct, in cui ha mostrato diversi degli aspetti fondamentali di questo attesissimo MMO, pubblicando subito dopo video e immagini esplicativi .

Tanti dettagli

Funcom ricorda anche che Dune: Awakening è stato aggiunto a più di un milione di liste dei desideri su Steam. Insomma, si preannuncia come un successo, almeno su questa piattaforma. Il gioco "si basa sull'identità visiva e sonora creata dai recenti film di Denis Villeneuve" ed è "profondamente radicato nel capolavoro originale di Frank Herbert." In Dune: Awakening visiteremo un pianeta Arrakis dilaniato dalla guerra, dove il giocatore deve lottare e sopravvivere per il controllo della spezia insieme a centinaia di altri giocatori.

Recentemente Dune: Awakening è entrato nella fase di Beta chiusa permanente, dando accesso a tutti i contenuti di gioco, dall'area iniziale di Hagga Basin, fino all'area finale di Deep Desert. Se vi interessa, potete iscrivervi sul sito ufficiale per provare a ottenere l'accesso.Vediamo ora le nuove immagini, che mostrano alcuni dettagli del mondo di gioco, nonché il modo in cui è stata ricreata l'ambientazione.

Inoltre, l'editore Funcom ha promesso che mostrerà il gameplay finale del gioco durante la Gamescom di agosto. Per il resto vi ricordiamo che Dune: Awakening è in sviluppo per PC, Xbox Series X/S e PS5. Per adesso non ha una data d'uscita ufficiale, ma visto lo stato del materiale mostrato, contiamo che non manchi molto per giocarci.