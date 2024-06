Settimana tutta narrativa per GeForce Now, che arricchiesce il suo catalogo con quattro nuovi giochi

"Mettetevi nei panni dei gemelli Tyler e Alyson Ronan mentre si riuniscono per scoprire i misteri della loro infanzia travagliata in Tell Me Why o esplorate le vite intrecciate di due famiglie nell'arco di 30 anni in As Dusk Falls." Ci racconta il comunicato ufficiale.

NVIDIA ha annunciato i giochi che saranno aggiunti al servizio GeForce Now questa settimana . Sono quattro caratterizzati da un lato narrativo molto forte. Tra questi vengono evidenziati due titoli orbitanti nell'universo Xbox: Tell Me Why e As Dusk Falls, due avventure narrative vere e proprie, che apprezzerete sicuramente.

Gli altri due sono l'avventura narrativa Still Wakes the Deep di The Chinese Room di freschissima pubblicazione, in cui bisogna riuscire a fuggire da una piattaforma petrolifera in preda a forze occulte incontrollabili, di cui potete leggere la nostra recensione, e il survival ricco di atmosfera Skye: The Misty Isle, appena pubblicato su Steam.

Still Wakes the Deep (Nuovo rilascio su Steam e Xbox, disponibile su PC Game Pass, 18/06)

Skye: The Misty Isle (Nuovo rilascio su Steam, 19/06)

As Dusk Falls (Steam e Xbox, disponibile su PC Game Pass)

Tell Me Why (Steam e Xbox, disponibile su PC Game Pass)

Infine, se siete amanti del rock metal, sarete felici di sapere che i Metallica hanno deciso di portare "Fuel. Fire. Fury." al Festival Fortnite il 22 e 23 giugno. L'accesso è garantito a chiunque abbia un dispositivo compatibile con il gioco, quindi anche a chi ci gioca tramite GeForce Now.

Per il resto, vi ricordiamo che GeForce Now è un servizio di cloud gaming in abbonamento, che consente di giocare moltissimi titoli posseduti su vari negozi PC con hardware di qualità elevatissima.