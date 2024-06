La seconda stagione della serie TV di Twisted Metal aggiunge un attore nominato agli Emmy

Chi altro si unisce al cast di Twisted Metal e chi è Carrigan

Al cast di questa serie action comedy si uniscono anche Richard de Klerk ("A Teenage Prophet" nel quale recita anche l'attore di Star Wars Jedi Cameron Monaghan, "Strange Empire"), Patty Guggenheim ("She-Hulk: Attorney at Law", "Florida Girls") e Tiana Okoye ("Panhandle", "Mrs. Davis") in ruoli importanti ma ancora da definire.

Anthony Carrigan

Carrigan è noto soprattutto per aver interpretato il ruolo di NoHo Hank in "Barry", andato in onda presso HBO per quattro stagioni dal 2018 al 2023 e che gli è valso tre nomination agli Emmy. Presto apparirà in "Death of a Unicorn" di A24 e nel prossimo film di James Gunn su Superman nel ruolo di Metamorpho.

La serie TV di Twisted Metal ha come protagonista Anthony Mackie nel ruolo di John Doe. La prima stagione si focalizza "sull'outsider a cui è stata offerta la possibilità di una vita migliore, ma solo se riuscirà a consegnare con successo un misterioso pacco in una landa desolata post-apocalittica. Con l'aiuto di un ladro d'auto armato di ascia, Doe affronta selvaggi predoni alla guida di veicoli da battaglia e affronta vari pericoli, tra cui un clown squilibrato che guida un camioncino dei gelati".

Sappiamo che la serie TV è un grande successo per Peacock.