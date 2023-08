Twisted Metal: la serie TV è un grande successo per Peacock

I dati forniti riguardano il coinvolgimento degli utenti, che hanno visto in media almeno tre episodi per singola sessione. Nel primo weekend di programmazione, la serie è stata guardata per 400 milioni di minuti complessivi, diventando una delle serie originali più viste durante quel fine settimana (Twisted Metal è disponibile dal 27 luglio 2023).

Un altro successo per PlayStation

La serie Twisted Metal funziona anche in TV

Insomma, dopo la serie The Last of Us di HBO, siamo di fronte a un nuovo successo per le proprietà intellettuali di Sony, che evidentemente sono adattissime per essere trasformate in film e serie TV.

Twisted Metal è una serie di giochi di corse estreme, in cui delle auto armate e corazzate si affrontano in scontri all'ultimo bullone. Creata da David Jaffe e lanciata nel 1995, non vede nuovi capitoli dal 2012, tanto che l'arrivo della serie TV ha colto un po' tutti di sorpresa. Chissà se questo risultato spingerà Sony a fare qualcosa in merito.