The Last of Us Parte 2 richiederà due stagioni della serie TV, ha rivelato Craig Mazin

The Last of Us Parte 2 verrà adattato per la serie TV di HBO, ma richiederà due stagioni: lo ha rivelato il produttore dello show, Craig Mazin, nel corso di un'intervista in cui ha fatto il punto sul futuro del progetto.

Alla luce delle ben 24 nomination agli Emmy per la serie TV di The Last of Us, nonché dell'eccellente riscontro del pubblico, è chiaro che la produzione andrà avanti il più possibile e gli autori hanno pensato che fosse il caso di raccontare gli eventi del secondo capitolo con più calma.

"I lavori per la seconda stagione procedono bene, siamo arrivati a buon punto", ha detto Mazin. "Neil e io ci siamo seduti a parlare con Halley Gross, che ha lavorato a The Last of Us Parte 2 come autore, e Bo Shim, un nuovo innesto del team creativo."

"Sappiamo cosa succederà nella seconda stagione e io personalmente sono riuscito a scrivere e inviare l'episodio 1 prima dello sciopero. Ora mi limito a passeggiare e immaginare la sceneggiatura, il che suppongo non vada in contrasto con i termini della protesta."

"Passeggio e penso alle scene perché quando tutto questo finirà, e le aziende avranno finalmente cominciato a ragionare, mi farò lanciare da un cannone pur di completare tutto nel minor tempo possibile, cercando di fare in modo che lo show venga trasmesso nel periodo prefissato."