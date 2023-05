The Last of Us, la Stagione 2 della serie TV sarebbe in pausa per lo sciopero degli scrittori USA

I membri della Writers Guild of America, sindacato degli scrittori e creatori di contenuti per la televisione, cinema, notizie e media digitali, sono in sciopero da un paio di settimane e questo sta causando dei blocchi alla produzione di varie serie TV, tra le quali compare anche la seconda stagione di The Last of Us.

Secondo Variety, il casting per la seconda stagione della popolare serie horror post-apocalittica basata sul gioco di Naughty Dog è stato sospeso all'inizio della settimana a causa dello sciopero della WGA. Al momento, né lo showrunner Craig Mazin né il co-creatore della serie Neil Druckmann stanno lavorando alla produzione della seconda stagione di The Last of Us.

Il rapporto di Variety cita diverse fonti senza nome le quali affermano che, prima di questa settimana, il team del casting per la seconda stagione aveva fatto i provini agli attori chiedendo loro di leggere dialoghi presi direttamente dal videogioco The Last of Us Parte II, che si suppone sia il materiale di partenza della seconda stagione. Questo perché non sono ancora state scritte le sceneggiature della seconda stagione, in quanto Mazin (che ha scritto la maggior parte dei nove episodi della prima stagione) è attualmente in sciopero insieme ai suoi colleghi della Writers Guild of America.

Bella Ramsey sarà Ellie anche nella seconda stagione di The Last of Us

Non si tratta ovviamente dell'unica serie TV bloccata in qualche modo. Anche la nuova stagione di Stranger Things è stata messa in pausa da Matt e Ross Duffer in solidarietà con lo sciopero. Lo showrunner di Andor, invece, ha dichiarato al The Hollywood Reporter di aver smesso di occuparsi della scrittura e della produzione della seconda stagione della serie.

La WGA è attualmente in sciopero, per chiedere un livello di retribuzione più alto, la standardizzazione delle retribuzioni e i diritti residuali per l'intrattenimento pubblicato in streaming o nelle sale cinematografiche. È in discussione anche l'uso dell'intelligenza artificiale per creare contenuti.

Vi segnaliamo che Pedro Pascal ha inoltre vinto il premio "Miglior eroe" agli MTV Movie & TV Awards.