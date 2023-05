The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Link può fare tante cose, ma non accarezzare i cani

Grazie ai nuovi poteri inseriti in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom i giocatori hanno a disposizione un numero infinito di modi di interagire con il mondo di gioco, nemici ed enigmi. Eppure nonostante tutto anche stavolta il nostro prode Link non può accarezzare i cani.

Questo dettaglio è stato tristemente confermato dall'account Twitter "Can You Pet the Dog?" che da anni ormai segnala in quali giochi è possibile fare le coccole ai migliori amici dell'uomo e in quali no. E purtroppo The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom fa parte della seconda categoria.

Come possiamo vedere nel filmato qui sotto, nonostante un adorabile pelosone si metta in posa pronto a farsi accarezzare la pancia, il nostro silente eroe rimane impassibile, senza possibilità di interagire con il quadrupede.

Anche in The Legend of Zelda: Breath of the Wild non era possibile accarezzare i cani, cosa che nel tempo è diventato un meme piuttosto conosciuto tra i giocatori, tanto che la questione è stata persino discussa dal director Hidemaro Fujibayashi in un'intervista nel 2017, dove ha spiegato che un'interazione simile avrebbe richiesto tempo e sarebbe stata fondamentalmente superflua in termini di gameplay.

"Nel gioco sembra che si possa fare tutto, ma in verità si tratta di un sistema interconnesso che sfrutta una quantità limitata di azioni ma applicate a tanti contesti diversi", disse all'epoca Fujibayashi.

"Dunque viene fuori che per fare qualcosa come accarezzare un cane, avremmo dovuto inserire un'azione custom solo per quello, che non avremmo potuto utilizzare per nient'altro". Allora "in termini di filosofia del design, non rientrava nel modo in cui abbiamo creato il mondo di gioco, che si basa sull'applicazione a molti oggetti e contesti di un numero limitato di azioni possibili".

A quanto pare Fujibayashi e il team di sviluppo del procuder Eiji Aounuma da allora non hanno cambiato idea. Detto questo però è davvero un peccato aver inserito animazioni specifiche per i cani (come quelle nel filmato qui sopra), ma non la possibilità di accarezzarli.