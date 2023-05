Zelda: Tears of the Kingdom è già GOTY 2023? Cosa dovrebbe fare Starfield per vincere?

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è arrivato, ha guardato la concorrenza e ha detto chiaro e tondo che mira al GOTY 2023. Okay, forse stiamo personalizzando un po' troppo, ma considerando il giudizio della stampa mondiale assegnato al gioco Switch pare che l'opera di Nintendo sarà una delle più importanti concorrenti al Game of the Year di grandi eventi, non per ultimo di The Game Awards.

Ovviamente è presto per dare per scontato il risultato, ma viene naturale domandarsi quali siano gli altri grandi concorrenti di quest'anno. Siamo certi che per molti un altro nome che potrebbe rivelarsi meritevole del GOTY è Starfield.

Abbiamo visto veramente poco dell'epopea sci-fi di Bethesda, ma se si dovesse rivelare un nuovo Skyrim (altro vincitore di vari GOTY), avremmo di fronte un gioco in grado di far divertire gli appassionati per dieci e più anni, cosa di certo non da poco. Certo, se fosse un nuovo Skyrim, sarebbe un gioco vecchio di 12 anni e molti potrebbero rimanerne delusi.

La domanda che vogliamo quindi porvi è: di cosa avrebbe bisogno Starfield per cancellare dalla mente di tutti l'idea che The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è il gioco migliore dell'anno?

Per riuscire a emergere in modo prepotente, il gioco di Bethesda dovrebbe a vostro parere rivelarsi un'avventura incredibile a livello narrativo? Oppure dovrebbe proporre una varietà di personalizzazioni del personaggio talmente grande da dare veramente senso al suo essere un "gioco di ruolo"? O ancora, la pura grandezza dell'avventura (e Starfield pare essere veramente enorme, considerando che si parla di 1000 pianeti) potrebbe essere ciò che trasforma il gioco di Bethesda nella nuova ossessione di tutti? O infine, pensate che Starfield debba proporre un qualche innovativo sistema di gioco che possa cambiare il paradigma del genere?

In breve, qual è la caratteristica che a vostro parere farebbe dire a tutti "Starfield è un nuovo punto di inizio per il medium videoludico"? Può bastare una sola grande idea, oppure sarebbe meglio avere qualità sotto ogni punto di vista senza però grandi innovazioni? Parliamone.

Parliamone è una rubrica d'opinione quotidiana che propone uno spunto di discussione attorno alla notizia del giorno, un piccolo editoriale scritto da un membro della redazione ma che non è necessariamente rappresentativo della linea editoriale di Multiplayer.it.