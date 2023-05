Motorola edge 40 pro è lo smartphone scelto per creare la mostra fotografica Endless Journey a Milano

Motorola ha annunciato l'avvio della mostra fotografica realizzata in collaborazione con Tiziano Demuro e Sergio Raffaele, autori del progetto Under Milano. Tramite questa mostra, la compagnia celebra la famiglia di dispositivi edge 40, per dimostrare il comparto fotografico di alta qualità che propone con la sua nuova gamma di smartphone. La mostra si chiama "Endless Journey. La bellezza è ovunque", visitabile in Spazio Lenovo (Corso Matteotti 10, Milano) a partire da venerdì 12 maggio fino a domenica 28 maggio.

Le fotografie che potrete vedere durante la mostra sono state scattate interamente con l'ultimo smartphone top di gamma del brand, motorola edge 40 pro, parte della edge 40 family.

Ricordiamo che la edge 40 family è composta da due modelli: motorola edge 40 pro e motorola edge 40. Il modello pro propone un design curvo "endless edge", una tripla fotocamera ad alta risoluzione con un numero di pixel di messa a fuoco 32 volte superiore rispetto al PDAF tradizionale, per prestazioni più rapide e precise in qualsiasi condizione di luce.

Motorola edge 40 propone caratteristiche all'avanguardia come il display curvo, il caricatore da 68W per una ricarica ultrarapida, una potente fotocamera da 50MP con ampia apertura focale f/1.4, la certificazione IP68 per la protezione all'immersione e a polvere e acqua, senza dimenticare un design elegante e curato nei minimi dettagli.

Tornando però a parlare della mostra, è stato indicato che a scattare le immagini sono stati Tiziano Demuro e Sergio Raffaele. Come spiegato dal comunicato ufficiale: "il loro luogo d'elezione per scattare è la metropolitana, capolavoro del design milanese: è lì che la loro estetica urbana si esprime al meglio. Under Milano sceglie, infatti, di rappresentare la registrazione dell'accadere, il dettaglio quasi trascurabile che esprime però - con una forza inaspettata - il passaggio delle vite di milioni di persone, intrecciandosi a quella dello spettatore. Un nuovo capitolo del progetto Under Milano è stato scritto con "Endless Journey. La bellezza è ovunque". Attraverso 32 immagini scattate con il nuovo smartphone motorola edge 40 pro, la mostra racconta quella moltitudine di segni, gesti, dettagli e spazi che, nella vita d'ogni giorno, l'occhio non riesce a catturare."

Un altro esempio delle fotografie che potrete vedere a Milano

"Motorola guarda da sempre con attenzione al mondo del design, e la nuova gamma edge 40 dimostra, tra le altre cose, il nostro impegno nel creare prodotti che uniscano la cura dei dettagli, la ricerca del bello e l'innovazione nei materiali.", dichiara Giorgia Bulgarella, head of marketing di Motorola Italia. "edge 40 pro ed edge 40, oltre al design, si distinguono anche per un comparto foto di ultima generazione in grado di cogliere ogni sfumatura, come dimostra questa mostra realizzata interamente con edge 40 pro, grazie agli artisti di Under Milano".

"Da 5 anni Under Milano raccoglie dettagli, gesti, spazi della metropolitana milanese. Durante l'ultima Design Week abbiamo continuato la nostra ricerca sperimentando le possibilità del nuovo edge 40 pro." sottolineano Tiziano Demuro e Sergio Raffaele di Under Milano. "Le stazioni, i vagoni, le scale mobili, i lunghi corridoi che collegano una linea a un'altra non sono solo luoghi di passaggio ma diventano teatro di piccole storie quotidiane che si consumano in assoluto silenzio e rivelano a uno sguardo più attento momenti di bellezza".