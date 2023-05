Activision: il CEO Bobby Kotick è fiducioso per l'IA, può aiutare Call of Duty e Guitar Hero

Il CEO di Activision Blizzard, Bobby Kotick, ha detto la propria sul futuro dell'intelligenza artificiale e il suo impatto sullo sviluppo dei giochi. Durante una recente riunione aziendale, Kotick ha dichiarato di credere nel futuro dell'intelligenza artificiale, pur ammettendo che potrebbe non avere solo impatti positivi. Ha anche sottolineato di conoscere il fondatore di OpenAI Sam Altman "da molto tempo".

Kotaku, che ha ottenuto una registrazione delle osservazioni di Kotick, ha riferito che il dirigente ha detto di provare per l'IA una sensazione simile a quella che ha provato quando ha visto il primo Macintosh anni fa. Il dirigente ha affermato di ritenere che l'IA abbia il potere di avere un "impatto significativo" sulla società, sia in senso positivo che negativo.

"Credo che una delle cose che ho provato nell'ultimo anno sia la stessa sensazione che ho avuto quando ho visto il primo Macintosh, ovvero quanto sia significativo l'impatto dell'IA sulla società, sia in senso positivo che negativo".

Bobby Kotick

Per quanto riguarda i giochi, Kotick ha affermato che l'IA avrà un "profondo impatto positivo". "Ci permetterà di fare cose che non siamo stati in grado di fare per molto tempo", ha detto Kotick. Ad esempio, Kotick ha detto che la tecnologia AI potrebbe realizzare la sua "visione di come potrebbe essere un nuovo gioco di Guitar Hero". Non ha fornito dettagli su come potrebbe essere questo nuovo gioco di Guitar Hero potenziato dall'intelligenza artificiale.

Il dirigente ha poi aggiunto che l'intelligenza artificiale potrebbe contribuire a rendere alcuni dei giochi più impegnativi di Activision, come Call of Duty, più facili da usare per le persone. "Se si guarda a giochi come Call of Duty, le persone giocano a una frazione di ciò che potrebbero giocare perché le cose da fare sono tante e complesse da imparare", ha detto Kotick.

Nei prossimi 5-7 anni, l'IA avrà un impatto "straordinario" sui videogiochi, ha detto Kotick. Tuttavia, non ha parlato di un potenziale impatto sui team di sviluppo o più in generale sul personale. Molti si chiedono se l'ascesa dell'IA possa portare a licenziamenti.

L'IA è vista con interesse da molte compagnie, come ad esempio Ubisoft che ha parlato di Ghostwriter, un tool basato sull'intelligenza artificiale per aiutare gli sceneggiatori.