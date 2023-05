GameStop Pro Days: preparatevi a un’imperdibile settimana di offerte

Dal 25 al 31 maggio sul sito e presso i punti vendita di GameStop Italia si celebreranno i Pro Days. Si tratta di una settimana di sconti e iniziative dedicata a tutti i membri GS Pro Club. Saranno oltre 100 i prodotti in offerta, tra i tanti giochi, gli accessori e il merchandising che è possibile trovare nei negozi GS.

Per partecipare occorre essere un membro GS Pro Club, ovvero aver sottoscritto uno speciale abbonamento che con soli 24,99 euro all'anno dà accesso a oltre 165€ di vantaggi esclusivi, offerte del mese (a questo link potete vedere quelle in corso), oltre che a un sempre comodo 10% di extravalutazione sull'usato. Inoltre i membri hanno la possibilità di accedere ad esperienze particolari, anteprime dedicate e offerte speciali. Proprio come saranno i Pro Days. Nel caso siate titolari di una tessera L3 o Epic del programma GS+, il passaggio a GS Pro Club è gratuito.

A questo indirizzo potrete trovare tutti i dettagli sul GS Pro Club.

Mancano ancora un po' di giorni prima dell'arrivo Pro Days, quali promozioni vorreste veder arrivare?