Marvel's Spider-Man 2: il fumetto prequel gratis ora è disponibile in digitale

Ora il fumetto prequel di Marvel's Spider-Man 2 è disponibile gratuitamente anche in formato digitale in attesa del debutto nei negozi del gioco in eslcusiva PS5, previsto per l'autunno 2023.

Annunciato sulle pagine del PlayStation Blog la scorsa settimana, questa storia, scritta da Christos Gage e disegnata da Ig Guara, vede Peter Parker, Miles Morales e Mary Jane alle prese con un nuovo supercriminale, The Hood, di cui non riescono a comprendere i poteri, nel mentre raccontandoci come procede la vita dei protagonisti dopo gli eventi di Marvel's Spider-Man.

Potrete leggere in maniera totalmente gratuita il fumetto prequel di Marvel's Spider-Man 2 sul sito ufficiale Marvel a questo indirizzo. Purtroppo al momento è disponibile solo in lingua inglese.

Leggiamo la sinossi:

"E se Peter, Miles e MJ dovessero allearsi contro un nuovo supercriminale di cui non comprendono i poteri?"

"In questa storia, le loro vite si incrociano, mentre Peter, Miles e MJ cercano di bilanciare le responsabilità verso la città e quelle dell'uno verso l'altro. Continuano a imbattersi in uno dei temi principali del fumetto: la magia esiste davvero? Perché in questa avventura ricca d'azione, un amato supercriminale fa la sua prima apparizione nel nostro universo e sembra possedere abilità soprannaturali che vanno ben al di là di pugni e ragnatele: si tratta nientemeno che di Hood!"

Vi ricordiamo inoltre che da ora Marvel's Spider-Man Remastered è disponibile su PS5 in formato standalone, con anche la possibilità di effettuare l'upgrade a pagamento dalla versione PS4.