Marvel's Spider-Man Remastered per PS5 disponibile in forma autonoma sul PS Store per 59,99€

Sony ha reso disponibile in forma autonoma Marvel's Spider-Man Remastered per PS5, che ora è acquistabile sul PlayStation Store per 59,99€ svincolato dalla Ultimate Edition di Marvel's Spider-Man: Miles Morales.

L'annuncio del rilancio di Marvel's Spider-Man Remastered era stato dato ieri, in occasione di quello del fumetto prequel di Marvel's Spider-Man 2.

Come già riportato, chi già possiede la versione PS4 del gioco potrà passare a quella PS5 tramite il programma di aggiornamento, che richiede il pagamento di 10€ per il passaggio. L'aggiornamento è fattibile sia dall'edizione fisica, sia da quella digitale.

Marvel's Spider-Man Remastered sul PlayStation Store

Preparati a conoscere uno Spider-Man mai visto prima. In Marvel's Spider-Man Remastered, Peter Parker è un eroe ormai esperto e combatte senza tregua i supercriminali della New York della Marvel. Ma non è facile trovare il giusto equilibrio tra la carriera e la vita privata, soprattutto quando il destino di una città ricade sulle tue spalle...

Scopri l'elettrizzante storia completa con Marvel's Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition. Questo imperdibile bundle include un codice promozionale** per Marvel's Spider-Man Remastered, che offre l'acclamata avventura originale e i tre capitoli scaricabili della serie Marvel's Spider-Man: La città che non dorme mai, rimasterizzati e migliorati per console PS5.