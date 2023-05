Saturnalia arriva su Steam nel 2023, finita l'esclusiva dell'Epic Games Store

Lo studio di sviluppo Santa Ragione ha annunciato che l'avventura horror in terza persona Saturnalia, ambientata in Sardegna, uscirà su Steam nel corso del 2023, dopo aver passato alcuni mesi come esclusiva Epic Games Store.

La nuova versione del gioco aggiungerà diverse novità legate alla piattaforma, come gli obiettivi e i salvataggi cloud. Ci saranno anche delle nuove funzionalità:

Modalità in prima persona: gioca l'intero gioco in prima persona o impostalo in modo che passi automaticamente alla prima persona quando ti trovi all'interno degli edifici.

gioca l'intero gioco in prima persona o impostalo in modo che passi automaticamente alla prima persona quando ti trovi all'interno degli edifici. Modalità foto: la classica modalità foto con opzioni di campo visivo, rotazione e post-elaborazione.

la classica modalità foto con opzioni di campo visivo, rotazione e post-elaborazione. Modalità Film Noir: un'alternativa di rendering che emula la fotografia in bianco e nero dei film noir (invece del film horror / giallo!)

un'alternativa di rendering che emula la fotografia in bianco e nero dei film noir (invece del film horror / giallo!) Oltre a quanto sopra, stiamo aggiungendo anche alcune funzionalità di accessibilità per aiutare con il motion sickness, come opzioni di reattività della telecamera e la possibilità di disattivare l'effetto rotoscopia, facendo animare i personaggi a 60 fps.

Vediamo il trailer delle nuove funzionalità:

Se vi interessa, potete inserire Saturnalia nella vostra lista dei desideri su Steam a partire da adesso.

Se volete più informazioni sul gioco, leggere la nostra recensione di Saturnalia.