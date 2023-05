Harmony: The Fall of Reverie, abbiamo provato l’avventura narrativa di DON’T NOD per PC e console

Abbiamo giocato in anteprima la demo di Harmony: The Fall of Reverie, il videogioco ambientato ad Atina e incentrato sui poteri di chiaroveggenza di Polly.

DON'T NOD si è molto focalizzato, nel corso del tempo, sul raccontare le emozioni dei protagonisti dei suoi videogiochi: da Life is Strange a Tell Me Why, le trame tessute dagli sviluppatori francesi si sono sempre incentrate sul potere dei sentimenti e sulla forza dirompente che hanno gli eventi che attraversano la vita di ciascuno di noi. Nel suo prossimo gioco, intitolato Harmony: The Fall of Reverie, DON'T NOD mira ad espandere la portata degli eventi narrati, mettendo in campo una vicenda capace di cambiare il destino di ben due mondi. Abbiamo provato in anteprima una demo di Harmony: The Fall of Reverie più ampia di quella disponibile su Steam nell'ambito di LudoNarraCon 2023: grazie alla sua durata tutt'altro che marginale (circa tre ore) abbiamo potuto farci un'idea abbastanza precisa degli argomenti trattati dal gioco e delle meccaniche di gioco scelte dal team per raccontare la storia di Polly e delle Aspirazioni capaci di definire il corso della storia dell'umanità. Con un'estetica mediterranea assolutamente mozzafiato e un'ambientazione affascinante, l'ultima fatica di DON'T NOD - in uscita a giugno su PC, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X|S della corrente generazione - sembra essere meritevole di essere tenuta d'occhio in vista della sua pubblicazione.

Tra Brittle e Reverie Atina, punto di partenza di Harmony: The Fall of Reverie, è una città piena di colore e vita, dai toni tipicamente mediterranei Ci troviamo nella soleggiata città di Atina, in un prossimo futuro non meglio precisato. La protagonista Polly esce di casa e comprendiamo subito che in questo mondo di fantasia la tecnologia viene utilizzata per sorvegliare la popolazione: tra telecamere con riconoscimento facciale e droni che sorvolano i palazzi, la megacorporazione MonoKonzern fa di tutto per controllare le vite dei cittadini. Eppure, Atina è ben diversa da ambientazioni distopiche come la Night City di Cyberpunk 2077 o, per passare all'ambito cinematografico, la Los Angeles di Blade Runner: DON'T NOD ha voluto adottare un approccio estetico originale e mediterraneo, con facciate dipinte con toni sgargianti, un sole splendente e colori vibranti e vivaci. A proposito del comparto artistico, la direzione complessiva è eccellente, sia a livello visivo - con uno stile cartoon davvero delizioso - sia nel comparto audio, contraddistinto da sonorità minimaliste, con una colonna sonora firmata dalla compositrice Lena Raine (Deltarune, Celeste). Polly si reca nella grande casa di sua madre, un luogo di ritrovo per poeti e artisti. Ursula, però, è scomparsa, e la sua figura si rivelerà centrale in queste prime ore di Harmony: The Fall of Reverie - e sospettiamo che sarà decisiva anche per il resto dell'avventura. Prendendo una collana appartenuta alla madre, Polly viene proiettata in un mondo misterioso; accolta dalla frizzante Bliss, apprende di trovarsi a Reverie, universo parallelo in cui la protagonista è chiamata Harmony. Si scopre che Polly/Harmony ha un ruolo decisivo per ristabilire l'equilibrio dei due mondi, in bilico sull'orlo del disastro: lei è un Oracolo prescelto per percorrere una via speciale, un collegamento tra il mondo di Brittle (quello abitato da Polly) e l'universo di Reverie, con il compito di mantenere l'armonia tra i due regni, capaci di influenzarsi a vicenda. Lo stile cartoon adottato da DON'T NOD è molto a fuoco e capace di caratterizzare splendidamente tutti i protagonisti di Harmony: The Fall of Reverie Bliss è una Aspirazione, ossia una delle caratteristiche che hanno definito il percorso dell'umanità. Insieme a lei ci sono altre Aspirazioni personificate, tutte presentate nel corso della demo: si tratta di Chaos, Truth, Power, Bond e Glory. Si tratta di esseri immortali che intervengono sul destino dell'umanità tramite sogni e ispirazione. Sta a Polly scegliere quali tra loro ascoltare nel percorso che la porterà a definire la sorte dei due mondi.

Il futuro nell'Augural L'Augural raccoglie tutti gli snodi di trama possibili, articolati in vari capitoli e spesso dipendenti dalle Aspirazioni cui decideremo di affidarci Harmony: The Fall of Reverie è fortemente basato sui testi, dai dialoghi tra Polly e i comprimari fino al Codex, che raccoglie elegantemente le informazioni relative all'ambientazione, ai personaggi e ai vari oggetti rilevanti a Brittle e a Reverie. È fondamentale una buona comprensione della lingua inglese, dato che al momento il gioco non è tradotto in lingua italiana. La notevole qualità media della scrittura è esaltata da un doppiaggio di ottimo livello, capace di caratterizzare a dovere ciascuno dei protagonisti della vicenda. Elemento centrale del gioco è l'Augural, ossia un menu contenente i punti nodali della storia, articolati in vari capitoli. Il percorso è visibile fin da subito (seppure fino a un certo punto), ma le scelte si sbloccano mano a mano che si prosegue, e giungendo a uno snodo la selezione di un'opzione preclude per sempre quella alternativa. I margini di rigiocabilità sono davvero ampi, dato che, nel corso delle tre ore di durata della nostra prova, abbiamo incontrato un enorme numero di scelte e percorsi possibili, in larga parte definiti in base alle Aspirazioni selezionate: in molte occasioni, infatti, le opzioni ci fanno guadagnare gemme associate a una determinata Aspirazione. Per fare un esempio, adottare un approccio diretto nei confronti di una persona da cui desideriamo ottenere informazioni sulla scomparsa della madre di Polly ci farà guadagnare gemme associate all'Aspirazione Power. Ciò ha un impatto significativo (e non sempre prevedibile) sul futuro del percorso dell'Augural, e quindi di Polly: alcuni percorsi possono essere sbloccati solo avendo un determinato numero di gemme associate a una o più Aspirazioni, così delineando la "filosofia" della nostra avventura. La narrazione sembra procedere a un passo piuttosto moderato, e non abbiamo apprezzato i brevi caricamenti che si verificano quando si ha un passaggio di inquadratura. Questi risultano piuttosto fastidiosi quando la scena cambia di frase in frase (cosa che succede abbastanza spesso nella prima ora di gioco), risultando molto frequenti. Nulla di drammatico, ma la fluidità è essenziale per mantenere alti il pathos e l'attenzione dei giocatori.

Harmony: The Fall of Reverie risulta originale nella direzione artistica, con la sua città dominata dalle megacorporazioni, ma anche da uno stupendo sole mediterraneo, e mette in campo tutta l'esperienza di DON'T NOD nel costruire avventure narrative fortemente basate sul potere delle emozioni. L'intreccio narrativo sembra interessante, per ciò che abbiamo potuto vedere, anche se il passo della narrazione sembra, al momento, fin troppo compassato. L'Augural è ben implementato e la sua struttura incoraggia a rigiocare più volte l'avventura, ma attenderemo l'uscita di Harmony: The Fall of Reverie, prevista per il mese di giugno, per pronunciarci nel dettaglio sui contenuti dell'opera. Speriamo, inoltre, nell'aggiunta di una traduzione in lingua italiana dei testi per rendere il gioco agevolmente fruibile anche al pubblico nostrano che non ha dimestichezza con l'inglese.