Marvel's Spider-Man 2, fumetto prequel in arrivo, uscita confermata in autunno

Lo studio di sviluppo Insomniac Games e l'editore Marvel hanno annunciato che il 6 maggio 2023 sarà pubblicato un fumetto prequel gratuito di Marvel's Spider-Man 2, mirato a celebrare il Free Comic Book Day. L'occasione è stata buona anche per ribadire l'uscita del gioco in autunno.

Protagonisti del fumetto saranno Miles Morales, Peter Parker e Mary Jane Watson, che dovranno affrontare The Hood e le sue abilità basate sulla magia. L'albo tratterà anche il modo in cui Morales e Parker gestiscono la loro doppia vita di normali cittadini e di giustizieri mascherati. Quindi vedremo Miles andare scuola, ne sapremo di più sulla carriera di MJ e su come Peter passa il suo tempo libero.

Il fumetto è stato scritto da Christo Gage, autore anche di Marvel's Spider-Man, e disegnato dall'artista Ig Guara. Sarà disponibile sia in edizione fisica, nei negozi selezionati, sia in formato digitale su Marvel Unlimited e Marvel.com.

La copertina del fumetto di Marvel's Spider-Man 2

Per quanto riguarda Marvel's Spider-Man 2, è stato riaffermato che uscirà questo autunno, in esclusiva su PS5. Il che fa dedurre che le voci su di un imminente showcase PlayStation potrebbero essere più che fondate, visto che del gioco non si è visto ancora praticamente nulla e in qualche modo dovrà essere pur mostrato.

Per l'uscita effettiva di Marvel's Spider-Man 2 alcuni voci parlano di settembre 2023, ma anche in questo caso non c'è niente di certo o confermato da Sony.