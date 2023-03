Marvel's Spider-Man 2: mese d'uscita potenziale svelato dal doppiatore di Venom

Tony Todd, il doppiatore di Venom, ha svelato quello che potrebbe essere il mese d'uscita dell'attesissimo Marvel's Spider-Man 2: settembre 2023. Considerando la fonte da cui proviene, l'informazione è sicuramente interessante, anche se non va considerata come una conferma ufficiale, per cui bisognerà attendere le parole di Sony.

Todd ha svelato il mese rispondendo a un fan su Twitter che ha commentato una breve clip di Venom scrivendo: "Spider Man 2 non uscirà mai abbastanza presto." Todd a quel punto gli ha detto: "Pare a settembre! Una grossa campagna pubblicitaria è in arrivo ad agosto. Mi è stato detto che gli spot inizieranno ad arrivare ad agosto. Trattieni... trattieni il fiato! Ne avrai bisogno."

Il tweet di Tony Todd

Todd è un attore che vanta tra i suoi lavori: Candyman, Final Destination, Sushi Girl, The Crow, The Rock, Platoon, Zoom e Venom. Non è la prima volta che parla apertamente di Marvel's Spider-Man 2, anche se in questo caso potrebbe aver svelato un'informazione sensibile. Evidentemente non vede l'ora che i videogiocatori possano giocare al titolo di Insomniac Games.

Per il resto vi ricordiamo che Marvel's Spider-Man 2 è un esclusiva PS5 in uscita nel 2023, in data ancora da destinarsi. Molti si aspettano che Sony lo presenti nel vociferato evento che dovrebbe svolgersi prima dell'E3 2023.