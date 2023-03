Marvel’s Midnight Suns: il trailer del DLC di Morbius, disponibile per PC, PS5 e Xbox Series X|S

Marvel's Midnight Suns ha ottenuto il suo terzo DLC: The Hunger, precisamente dedicato a Morbius. È disponibile ora su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Inoltre, il team ha pubblicato un trailer dedicato, che potete vedere poco sotto.

Al pari dei due precedenti DLC, The Hunger propone una breve campagna narrativa tramite la quale reclutare Morbius all'interno del team di Marvel's Midnight Suns. La campagna si focalizza su una serie di scontri contro una minaccia vampirica a New York City, inoltre non mancherà l'Hydra.

Il trailer si apre con una sequenza narrativa, nella quale il cacciatore di vampiri Blade incontra Morbius. Subito dopo seguono delle sequenze di gameplay che ci permettono di vedere gli attacchi di Morbius in Marvel's Midnight Suns. Il trailer ci spiega anche che dovremo affrontare nientemeno che Dracula stesso.

Morbius propone 11 abilità uniche in Marvel's Midnight Suns e, come è facile intuire, si concentra sull'applicazione dello status alterato Sanguinamento sui nemici. Può inoltre attivare uno stato noto come Sete di sangue, simile alla modalità Binary di Captain Marvel, la quale gli dà armatura e fa sì che tutti gli attacchi applichino Sanguinamento.

Come sapete, in Marvel's Midnight Suns vi è già Blade, che applica Sanguinamento a molteplici nemici tramite l'uso di abilità a catena. Morbius, però, si focalizza sull'applicazione di molto Sanguinamento su un singolo nemico, il che lo rende perfetto per gli scontri con i boss o con battaglie legate a pochi nemici che hanno tanti punti vita.

Infine, il DLC The Hunger introduce in Marvel's Midnight Suns anche un nuovo progetto per la Abbey Research che permette ai giocatori di acquistare modificatore permanenti per le statistiche secondarie.

Il numero di eroi del gioco aumenta, ma ricordiamo che Marvel's Midnight Suns includeva 25 eroi nei piani iniziali, il director ne vorrebbe anche 60.