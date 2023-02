Marvel's Midnight Suns includeva 25 eroi nei piani iniziali, il director ne vorrebbe anche 60

Marvel's Midnight Suns propone svariati supereroi che possiamo controllare all'interno di missioni tattiche, sfruttandone le capacità uniche. Durante un'intervista con PCGamesN, il director di Marvel's Midnight Suns Jake Solomon ha però rivelato che l'idea iniziale per il gioco comprendeva oltre 25 eroi. Il gioco finale si è assestato su 12 eroi, ma Solomon ne avrebbe voluti anche 60.

Solomon ha parlato con la testata dei primi concept per Marvel's Midnight Suns, che includevano un gran numero di eroi: ovviamente molti non sono arrivati nella versione finale, ma perlomeno i fan possono almeno godersi l'aggiunta di Deadpool con il DLC The Good, The Bad, and The Undead.

Precisamente, Solomon ha detto: "Potrei parlare anche di 50 o 60 eroi. Sarei entusiasta di raccontare le loro storie e di farli interagire l'uno con l'altro. Il mio produttore esecutivo mi ha mostrato il roster iniziale del gioco. Erano circa 25 eroi. Ed era ridicolo. Diceva: "Non riusciremo mai a creare così tanti eroi e tutto il resto".

Ovviamente ogni eroe deve avere la propria storia, il proprio spazio nella trama generale e deve avere caratteristiche di gameplay che si fondano correttamente con quelle degli altri personaggi di Marvel's Midnight Suns. Aumentare molto il numero di personaggi rende tutto esponenzialmente più complesso, oltre a richiedere più tempo e denaro rispetto a quello che il team aveva a disposizione.

In ogni caso, il risultato finale è ottimo come vi abbiamo spiegato nella nostra recensione.