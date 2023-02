Sherlock Holmes The Awakend: Frogwares pubblica una demo su Steam e un video gameplay

Nei primi mesi del 2023 avremo modo di giocare a una nuova (più o meno) avventura di Sherlock Holmes. Parliamo di Sherlock Holmes The Awakened, remake dell'omonimo gioco che funge anche da seguito per Chapter One. Ora, gli appassionati del detective londinese possono farsi un'idea della qualità dell'opera grazie a una demo pubblicata su Steam e grazie a un video gameplay, che trovate poco sotto.

Sherlock Holmes The Awakened è un mix tra Lovecraft e la classica storia di Arthur Conan Doyle. Sherlock e Watson, al loro primo caso assieme, devono scoprire cosa si nasconde dietro una strana setta e saranno guidati in varie ambientazioni, tra Londra, la Louisiana e un manicomio. Quest'ultimo è al centro delle demo di Steam.

Inoltre, il team ucraino ha pubblicato un trailer che mostra le componenti fondamentali di Sherlock Holmes The Awakened, tra investigazioni ed esplorazione, che saranno ben note ai fan dei precedenti giochi di Frogwares.

Nel nostro recente provato di Sherlock Holmes The Awakened vi abbiamo spiegato che "La piccola demo di Sherlock Holmes The Awakened resa disponibile da Frogwares conferma che il progetto mira a conservare le meccaniche note ai fan, tra ricerca di indizi, risoluzione di piccoli enigmi e uso del Palazzo Mentale. Purtroppo questa fase di prova non ci ha concesso di vedere alcuni degli elementi più massicci, ovvero la gestione delle attività secondarie e il rapporto con Watson, che nella nuova narrativa del team di sviluppo si unisce per la prima volta a Sherlock in questa indagine che li porterà al limite della follia. La narrazione è un altro grande punto di domanda, ma già sappiamo che l'opera originale della quale questo gioco è remake propone una trama di qualità, quindi è probabile che il risultati finale sia di nuovo positivo. Avremo certezze solo in fase di recensione."