Steam Next Fest: iniziato l'evento di Steam pieno di demo da giocare e di sviluppatori da ascoltare

Come ampiamente annunciato, Valve ha lanciato il nuovo Steam Next Fest, che consente di provare centinaia di demo e di assistere ai video streaming degli studi di sviluppo indipendenti che presentano i loro nuovi titoli.

Visto l'alto numero di demo disponibili, è possibile scorrere il catalogo per generi, oppure lasciarsi consigliare dal sistema stesso, che prova a selezionare i giochi in base ai nostri gusti. Il punto di partenza per iniziare a fare festa è la pagina principale dello Steam Next Fest.

Difficile dare alcuni consigli in questa fase, vista anche la mole di giochi provabili. Comunque sia proviamoci. Ad esempio potete giocare la demo di Interior Worlds, un gioco d'esplorazione in prima persona incentrato sulla fotografia, quella di Trinity Fusion, un platform action roguelike in cui si deve salvare il multiverso, quella di Holstin, un horror che guarda alle avventure punta e clicca e a Silent Hill, quella di Full Void, un platform che si ispira nemmeno troppo velatamente a Prince of Persia e Another World. Questi sono soltanto alcuni esempi delle moltissime demo che troverete scorrendo le pagine dello Steam Next Fest.