Fallout 4: mod aggiunge 50 missioni e un nuovo finale

Il modder MunkySpunk ha lanciato la versione finale della mod The Fens Sheriff's Department - Bleachers 2 per Fallout 4, che aggiunge ben cinquanta missioni al gioco, oltre a un nuovo finale. Si tratta di una versione espansa della mod The Bleachers, che allarga anche il mondo di gioco aggiungendo due distretti residenziali, un distretto commerciale, due ristoranti e il Fens Sheriff's Department, che dà il titolo alla mod. In quest'ultimo si trovano 15 personaggi non giocanti unici e completamente doppiati.

The Fens Sheriff's Department - Bleachers 2 su NexusMods

Sostanzialmente più che una mod sembra un grosso DLC. Considerate che tra le aggiunte c'è anche un personaggio reclutabile come compagno, che dispone di 4.700 linee di dialogo doppiate, delle 17.500 aggiunte (tutte doppiate).

Il nuovo finale si sbloccata aderendo alla fazione FSD, centrale nella nuova storia introdotta dalla mod. Tra le altre aggiunte segnaliamo un nuovo rifugio, dei nuovi oggetti per il workshop, quattro nuove armi, tre delle quali legate alla nuova fazione e un nuovo design per la power armor completa.

Inoltre, se avete installato la mod Heather Casdin - A Unique Companion Experience by llamaRCA, popolarissima nella comunità di Fallout 4, otterrete anche 150 linee di dialogo aggiuntive, portandola nella nuova quest. Se volete portarvi dietro più compagni, installate la mod Unlimited Companion Framework e vivete felici.