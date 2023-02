Iron Man: il team di EA Motive dedicato al gioco Marvel ha iniziato lo sviluppo

EA Motive ha da poco pubblicato Dead Space Remake, ottenendo un buon successo di critica. Il team ha quindi partecipato a un AMA (Ask Me Anything, ovvero chiedimi qualsiasi cosa) su Reddit. Nel mezzo delle informazioni, è spuntato però anche un dettaglio su un altro gioco del team: Iron Man. In breve, EA Motive afferma che la parte del team dedicata al gioco Marvel è pienamente al lavoro sullo sviluppo di quest'ultimo.

Più precisamente, EA Motive ha affermato: "Ci sono numerosi fattori da tenere in considerazione a livello di studio di sviluppo e di compagnia, ma prima di tutto il team si prenderà una meritata vacanza prima di pensare a ciò che farà successivamente." La parte interessante per Iron Man arriva subito dopo: "Abbiamo un incredibile team presso Motive che ha dato il via ai lavoro su Iron Man e potete stare sicuri che il gioco è in ottime mani!".

Come è tipico, il team è internamente diviso in più gruppi e quello che possiamo ora scoprire è che gli sviluppatori dedicati ad Iron Man sono ora pienamente al lavoro su tale progetto. Il fatto che EA Motive presenti la questione in questo modo ci fa anche capire che è, in una certa misura, un evento recente e ci riconferma che il gioco non è in arrivo a breve termine.

Non abbiamo una data di uscita, ricordiamo, ma probabilmente ci si deve preparare ad aspettare un paio di anni, se non di più, soprattutto se dovessero sopraggiungere problemi in fase di sviluppo. Iron Man non è inoltre l'unico gioco sui supereroi Marvel in arrivo, quindi gli appassionati potranno ingannare l'attesa, ad esempio con il gioco di Captain America e Black Panther o con Marvel's Spider-Man 2.