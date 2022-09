Captain America e Black Panther: il gioco dell'autrice di Uncharted è simile ai suoi titoli passati

Durante il Disney & Marvel Games Showcase 2022 abbiamo finalmente visto qual è il nuovo gioco Marvel in sviluppo presso Skydance New Media, sotto la guida di Amy Henning (nota soprattutto in quanto autrice di Uncharted). Parliamo di un gioco per ora senza nome, ma dedicato a Captain America e Black Panther durante la Seconda Guerra Mondiale. Ora, la Henning ha affermato che il gioco non sarà troppo diverso dai suoi progetti passati.

Amy Hennig - presidente - e Marc Bernardin - consulente per la trama - hanno condiviso alcune informazioni sul gioco di Captain America e Black Panther, svelando che: "Se avete giocato i miei precedenti giochi [ndr, di Henning], sapete più o meno cosa potete aspettarvi. In quanto videogiocatrice e in quanto creatrice, mi piace sperimentare nello spazio delle avventure d'azione. Quindi, di nuovo, se avete familiarità con i miei progetti, sarete familiari con il DNA di questo gioco".

"I pilastri del nostro progetto, come potreste aspettarvi, sono il fatto che è basato sulla trama e sulla crescita dei personaggi. Sarà profondamente cinematografico e con una presentazione molto cinematografica. Stiamo lavorando a cose molto interessanti che non si sono mai viste prima. La presentazione visiva e la fedeltà visiva sono le migliori del genere", secondo l'autrice del gioco di Captain America e Black Panther.

Parigi sotto il controllo nazista nel gioco di Captain America Black Panther

Ha inoltre aggiunto che l'obiettivo è rendere il gioco di Captain America e Black Panther "accessibile per tutti. Abbiamo questa IP che è universalmente amata, quindi perché dovremmo rendere difficile l'ingresso, così da impedire a chi non è in grado di diventare molto bravo di giocare? Vogliamo che tutti possano sperimentare questo tipo di gioco, così che possano mettersi nei panni di questi eroi. I controlli sono semplici, contestuali, intuitivi ma anche profondi."

Ricordiamo poi che questo gioco non includerà la cooperativa, pur avendo quattro personaggi. Infine, vi lasciamo al trailer di annuncio del gioco di Captain America e Black Panther.