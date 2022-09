Assassin's Creed: il gioco multiplayer non è creato da sviluppatori della saga, ecco chi vi lavora

Ubisoft sta lavorando su tanti progetti dedicati alla saga di Assassin's Creed e uno di essi è un titolo multigiocatore, che dovrebbe essere parte dell'hub "Infinity". Noto come "Invictus" per il momento, questo titolo multigiocatore indipendente non è in realtà in sviluppo presso un team di veterani di Assassin's Creed.

Assassin's Creed Invictus è attualmente in sviluppo presso un team composto da veterani di altri progetti di Ubisoft, principalmente dai team di Rainbow Six Siege e For Horor. Non si tratta di una scelta molto strana: dopotutto, Invictus sarà probabilmente gestito come un gioco live service in continuo aggiornamento e in continua evoluzione, quindi è chiaro che siano stati scelti sviluppatori di due grandi successi multigiocatore di Ubisoft per lavorare a questo nuovo progetto.

"Il motivo per cui abbiamo anche un'iniziativa multigiocatore è che ritengo che Assassin's Creed possa ramificarsi in diversi canali", ha detto Marc-Alexis Côté, Executive Producer di Assassin's Creed. "Con Assassin's Creed abbiamo solo scalfito la superficie di ciò che possiamo fare con l'Animus. In passato abbiamo avuto il multiplayer, ma non era molto accessibile."

"Come possiamo ampliare questo aspetto per avere qualcosa di più accessibile, più adatto al mercato di massa e utilizzare le conoscenze acquisite con giochi come For Honor e Rainbow Six per avere un'esperienza divertente che sfrutti il franchise?". Questa è la domanda di partenza per la creazione di Invictus.

For Honor

Attualmente non abbiamo informazioni su una possibile data di uscita. Sappiamo che Assassin's Creed Mirage sarà pubblicato nel 2023 e che gli altri progetti dovrebbero arrivare successivamente.

