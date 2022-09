Naruto: il cosplay di Sakura in costume da bagno di paz_morow si gode la fine dell'estate

Naruto è una saga molto discussa, con molti fan che non hanno apprezzato la piega presa dalla trama delle fasi più avanzate, ma è per certo una saga densa di personaggi amati, come ad esempio Sakura. Anche il mondo del cosplay ritrae spesso il personaggio, nelle sue molte versioni. paz_morow, ad esempio, ha proposto il proprio cosplay di Sakura in costume da bagno rosso.

Sakura è una dei ninja che cresce e combatte a fianco di Naruto, il titolare protagonista della serie manga e anime. Sakura diventa allieva di Tsunade e da lei apprende l'arte dell'evocazione delle lumache, così come varie capacità di combattimento e di cura. In questo cosplay, però, la vediamo in un momento più rilassato, a bordo piscina. Non è propriamente canon, ma non crediamo che per gli amanti dei cosplay sia un particolare problema.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Sakura di paz_morow? Il personaggio di Naruto è stato ricreato nel modo migliore, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?